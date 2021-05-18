«Была угроза взрыва из-за газовых баллонов»: в МЧС рассказали, как тушили крупный пожар в частном секторе Копейска

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке РМЗ Копейска Челябинской области было ликвидировано крупное возгорание, которое произошло сегодня днем, 18 мая. В региональном МЧС рассказали, что огнем охватило два жилых дома по улице Серова. Причем при тушении пожара возникли трудности из-за сильного ветра. Также ситуацию осложняла угроза взрыва из-за газовых баллонов.

— Жильцы дома самостоятельно эвакуировались на улицу до приезда пожарных. Они сообщили, что внутри находились газовые баллоны, существовала угроза взрыва. Огнеборцы подали стволы на охлаждение оборудования и в дальнейшем эвакуировали баллоны на безопасное расстояние, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В чрезвычайном ведомстве добавили, что площадь горения составила 200 квадратных метров. Всего на месте происшествия работали 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Погибших и пострадавших в ходе пожара нет.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сейчас сотрудники отдела дознания выясняют причину возникновения возгорания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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