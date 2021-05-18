Спасибо врачам: в Челябинске прошли два благотворительных выступления ледового шоу Татьяны Навки

Ледовое шоу "Руслан и Людмила" прошло в Челябинске в арене "Трактор". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два ледовых шоу «Руслан и Людмила» почти по полтора часа каждый. На льду арены «Трактор» с успехом выступил коллектив фигуристов — команда генерального продюсера, режиссер-постановщика и хореографа ледового шоу, олимпийской чемпионки Татьяна Навка. Татьяна Навка выступала в роли Людмилы, роль Руслана исполнил пятикратный чемпион США Петр Чернышов.

Выступление ледового шоу было организовано при поддержке благотворительного фонда Русской медной компании. Руководитель фонда Татьяна Баланчук раз подчеркнула, что билеты на эти выступления не поступали в продажу, а распространялись среди врачей, медицинского персонала, социальных работников, волонтеров — среди тех, кто вместе со всеми прошел сложный путь борьбы с коронавирусной инфекцией.

После выступления Татьяна Навка призналась, что свои постановки она впервые показывает в Челябинске, и не ожидала такого теплого, душевного приема

— Публика великолепная, понимающая фигурное катание. В Челябинске знают именитых фигуристов, которые выступают в нашем ледовом шоу. Весь коллектив в восторге от такого приема. Такая энергия, аплодисменты, — все заряжает позитивом, дает дополнительный адреналин. Уже с утра мы репетировали. Кто-то даже толком не спал после перелета... Но когда мы вышли на лед зал «взорвался». Это очень приятно.

Татьяна Навка отметила, что сама в прошлом году переболела коронавирусом, правда, в легкой форме, и прекрасно понимает насколько важен и непрост труд врачей, медицинского персонала. Особенно, когда речь шла о борьбе с пандемией.

— Медицинские работники всегда были и остаются на передовой, помогая людям бороться с болезнью. По сути, держат все на своих плечах. Спасибо им огромное. Дай бог, чтобы все эти напасти ушли. А сегодня во время нашего шоу, уверена, мы подарили сказку каждому, кто пришел на выступление. Уверена, что в Челябинске мы выступим еще не раз.

Кстати, в ледовом шоу также участвовали четырехкратный чемпион России, двукратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун, мастер спорта международного класса Артур Дмитриев и ряд других известных фигуристов.