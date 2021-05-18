Андрей Барышев помог «ЧМЗовским урбанистам» в реализации уникального проекта

Он располагается на одной из центральных улиц городка металлургов, которая носит имя Богдана Хмельницкого, великого полководца, объединившего Украину с Россией. Портрет именно этого исторического деятеля неравнодушные жители решили изобразить на будке. Обсудить идею пришли к своему земляку — депутату Госдумы, лидеру движения «Соцгород» Андрею Барышеву, который родился и вырос на чмз и уделяет большое внимание вопросам благоустройства.

— Андрей Викторович сразу же откликнулся и загорелся нашей идеей. Он выделил средства на работу художников, которые за два дня превратили электрошкаф в настоящее произведение искусства. Я очень благодарен нашему депутату за помощь, без его финансового участия мы бы не смогли реализовать этот проект. Конечно, и художники большие молодцы, настоящие профессионалы своего дела. Здорово получилось! — говорит и инициатор проекта создатель движения «ЧМЗовский урбанизм» Тимур Гизатуллин.

По словам народного избранника, новый арт-объект является не только украшением улицы, но и несет полезную историческую информацию: на нем написано, кто такой Богдан Хмельницкий, в честь которого она названа и чем он прославился. Андрей Барышев убежден, что активная гражданская позиция неравнодушных жителей уже являются залогом успеха, и таким людям нужно помогать:

— Приятно иметь дело с теми, кто искренне болеет душой за родной район, хочет сделать его лучше и комфортнее. Конечно, я с удовольствием поддерживаю все интересные идеи, с которыми обращаются жители, и вместе мы стараемся их реализовывать. Наш район-труженик заслуживает того, чтобы быть самым красивым, уютным, зеленым и благоустроенным, и чтобы каждый житель мог им гордиться, — подчеркнул Андрей Барышев.