В Челябинске прохожие задержали мужчину, ударившего на остановке чужого ребенка

По неподтвержденным данным, ребенка ударили без веской причины
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Челябинске неизвестный мужчина ударил ребенка на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел сегодня вечером, 18 мая, в Ленинском районе. Как сообщили очевидцы, нападавшего задержали прохожие, которые затем передали его сотрудникам полиции.
— Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По неподтвержденным данным, ударивший ребенка мужчина хотел таким образом сорвать злость после ссоры с начальником.
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