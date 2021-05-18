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Общество18 мая 2021 20:04

В Челябинске прохожие задержали мужчину, ударившего на остановке чужого ребенка

Нападавшего передали сотрудникам полиции
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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По неподтвержденным данным, ребенка ударили без веской причины

По неподтвержденным данным, ребенка ударили без веской причины

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске неизвестный мужчина ударил ребенка на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел сегодня вечером, 18 мая, в Ленинском районе. Как сообщили очевидцы, нападавшего задержали прохожие, которые затем передали его сотрудникам полиции.

— Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По неподтвержденным данным, ударивший ребенка мужчина хотел таким образом сорвать злость после ссоры с начальником.

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