В Челябинске прохожие задержали мужчину, ударившего на остановке чужого ребенка

По неподтвержденным данным, ребенка ударили без веской причины Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске неизвестный мужчина ударил ребенка на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел сегодня вечером, 18 мая, в Ленинском районе. Как сообщили очевидцы, нападавшего задержали прохожие, которые затем передали его сотрудникам полиции.

— Сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По неподтвержденным данным, ударивший ребенка мужчина хотел таким образом сорвать злость после ссоры с начальником.

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