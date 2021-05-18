Челябинское УФАС заведет дело из-за рекламы «Додо пиццы» о лучшей доставке в России

К ответственности привлекут рекламодателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу сети ресторанов «Додо пицца» из-за слогана о том, что у них лучшая доставка в России. Сама информация распространялась в одном из поисковиков в интернете. При этом в антимонопольном ведомстве отметили, что при использовании в рекламе характеристики объекта должен указываться определенный критерий, по которому и происходит сравнение.

— Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами, — сообщили в пресс-службе УФАС.

Антимонопольное ведомство признало ООО «Иващенко и Низамов» нарушившим Закон о рекламе. В отношении рекламодателя будет возбуждено административное дело.

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