В Челябинске началась первая гроза после аномальной жары

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске после нескольких дней аномальной жары началась первая гроза. Это произошло сегодня, 18 мая, около одиннадцати часов вечера. Читатели КП-Челябинск рассказывают, что в Ленинском районе прошел дождь с молниями, а вот в Тракторозаводском покапало лишь слегка. На момент написания публикации, осадки движутся в сторону центра города.

В ГУ МЧС по Челябинской области предупредили о том, что аномальная жара продолжится и 19 мая.

— По данным центрального гидрометцентра на территории Челябинской области сохранится погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов, — сообщили в ведомстве.

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