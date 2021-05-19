Следователи проверяют ЧП с утонувшим подростком в Челябинской области

Несмотря на запреты, люди лезут купаться в необорудованных местах Фото: Влад КОМЯКОВ

Следователи начали проверку ЧП с утонувшим подростком в Копейске Челябинской области. Накануне в органы поступила информация о смерти 14-летнего мальчика, который погиб во время купания в местном карьере.

— По предварительным данным, подросток со сверстниками купался на необорудованном пляже, — уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Тело утонувшего мальчика нашли около десяти часов вечера в 30 метрах от места ЧП на глубине трех метров, в 15 метрах от берега.

Напомним, инцидент произошел днем, 18 мая, в Копейском городском округе. На место трагедии выехали спасатели и полицейские. Похожий случай на карьере бывшей шахты в Копейске произошел около месяца назад. 12-летний школьник пришел искупаться вместе со своим другом, прыгнул в воду и начал тонуть. Мальчика вытащил из воды очевидец, врачи целый час пытались привести ребенка в сознание, но он скончался.

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