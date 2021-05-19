Открыт заказ антител по интернету: новая функция появилась в южноуральском супераппе

Специалисты компании «Интерсвязь» расширили функциональность сервиса «Запись к врачу». Услугой уже воспользовались несколько тысяч человек.

Новый сервис разработчики поместили в раздел «Запись к врачу» на главном экране супераппа. Для того, чтобы оформить запись, необходимо указать номер своего медицинского полиса и нажать на интерактивную кнопку «Вакцинация от COVID-19». После этого программа автоматически определит ближайшее к вам медицинское учреждение, где можно поставить прививку бесплатно. Пользователю остается только выбрать удобные дату и время из представленных вариантов.

Внедрение функции стало возможно благодаря синхронизации супераппа с региональной медицинской информационной системой (РМИС). К ней подключены на данный момент большинство медицинских учреждений Южного Урала: поликлиники, стационары и некоторые частные клиники.

— Мы видим, что государство вкладывает большие ресурсы в профилактику COVID-19. При этом, на данный момент в Челябинской области привились меньше 10 процентов жителей. Специалисты Интерсвязи предположили, что влияние на статистику оказывает доступность вакцинации. Поэтому для удобства тех, кто хочет обезопасить себя, мы создали максимально короткий и удобный путь от возникновения потребности до инъекции. Посмотрим, как на статистику повлияет наш суперапп, которым пользуются 1,5 млн человек, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Самостоятельно на вакцинацию могут записаться пользователи старше 18 лет. При этом существует и ряд противопоказаний: острые инфекционные и неинфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, ранее встречавшиеся случаи тяжелых аллергических реакций, беременность и период грудного вскармливания. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся отдельно.

Отметим, суперапп — это флагманский проект компании «Интерсвязь», который собрал в себе все доступные на данный момент технологии «Умного города». Количество пользователей мобильного приложения превышает 1,5 млн.

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