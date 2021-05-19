Унесло течением на 200 метров: спасатели Челябинской области нашли тело мужчины, утонувшего в реке Уй

Фото: Андрюша Романов / wikimedia.org

Спасатели Челябинской области нашли тело 41-летнего мужчины, который накануне вечером утонул в реке Уй. Поиски велись по береговой линии, также курсировала лодка. В результате утонувшего южноуральца нашли в 200 метрах от места происшествия — его унесло течением.

— Тело найдено на глубине 1,5 метров и в двух метрах от берега, — уточнили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Оно было транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции.

Напомним, спасатели занялись поисками еще вчера вечером. Они изначально сообщили, что ситуация может осложниться быстрым течением реки.

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