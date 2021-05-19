Вырубка деревьев в челябинском микрорайоне «Парковый» обернулась уголовным делом

Фото: Александр Русяев

Полиция возбудила уголовное о незаконной вырубке деревьев в микрорайоне «Парковый» (ч.3 ст. 260 УК РФ) по материалам прокурорской проверки. Напомним, полсотни берез, сосен и кленов вырубили в районе дома на улице Хариса Юсупова, 62.

— Администрации города Челябинска какому-либо хозяйствующему субъекту не выдавалось, при расчете компенсационной стоимости установлено, что городу Челябинску причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, все неравнодушные жители вызвали полицию, но лесорубы успели скрыться, оставив бензопилу, застрявшую в дереве. С нее полицейские сняли отпечатки пальцев.

В мэрии не сразу разобрались, что это была за вырубка. На аппаратном совещании заместитель главы города по строительству Владимир Шамне сказал, что там будут строить садик. Мэр Наталья Котова отругала подчиненных, что не предупредили жителей. Ближе к вечеру в пресс-службе администрации уточнили, что рубка все-таки была незаконной.

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