В регионе проходит массовая вакцинация Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 19 мая 2021 года, в регионе зарегистрировано 61 979 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 91 человека, среди которых не оказалось школьников. При этом болезнь перебороли 98 человек, а всего с начала пандемии выздоровели 56 432 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остается 2 751 пациент.

За прошедшие сутки также выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще семь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Четверо из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного он вирус сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru