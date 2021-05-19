Челябинские таможенники задержали партию поддельной посуды на 8,2 млн рублей

Фото: Челябинская таможня
На границе с Казахстаном челябинские таможенники задержали партию поддельной посуды, которую пытались ввезти в Россию. В грузовике оказались 670 наборов, маркированных эмблемами компании Zepter, а общая их стоимость оценивается в 8,2 млн рублей. Товар планировали продавать на территории всего Урала.
— Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака», — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.
Максимальное наказание, которое грозит за подобное преступление — лишение свободы на два года.
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