Челябинские таможенники задержали партию поддельной посуды на 8,2 млн рублей

Фото: Челябинская таможня

На границе с Казахстаном челябинские таможенники задержали партию поддельной посуды, которую пытались ввезти в Россию. В грузовике оказались 670 наборов, маркированных эмблемами компании Zepter, а общая их стоимость оценивается в 8,2 млн рублей. Товар планировали продавать на территории всего Урала.

— Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака», — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Максимальное наказание, которое грозит за подобное преступление — лишение свободы на два года.

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