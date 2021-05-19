Челябинец выиграл в лотерею 25 млн рублей, но за деньгами не пришел

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Челябинска стал победителем государственной лотереи и выиграл более 25 млн рублей. Точная сумма его приза — 25 345 917 рублей, однако за своими деньгами южноуралец пока что не обратился.

Сорвать куш ему удалось накануне, 18 мая, так что он может быть все еще не в курсе своего триумфа. Горожанин участвовал в лотерее «Рапидо», согласно правилам которой ему нужно было угадать числа выпавшей комбинации. Счастливчик отметил на своем билете 17, 4, 1, 2, 6, 8, 16, 12 и 3. Этот набор чисел и сделал его миллионером.

О победителе известно, что он купил билет за 150 рублей в мобильной версии сайта. Его ждут в лотерейном центре в столице.

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