Две трети челябинцев готовы пользоваться платными парковками для автомобилей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Две трети челябинцев готовы пользоваться платными парковками для своих автомобилей. К такому выводу пришел Миндортранс, который провел опрос среди жителей города. 65% респондентов заявили о том, что готовы платить за парковочное место, если его стоимость не будет завышенной. При этом 30% считает, что первые 20 минут оплачивать не нужно, а 61% выступили за то, чтобы инвалиды пользовались ими бесплатно.

На сегодняшний день проблема с парковкой возникает у 60% опрошенных, за упорядочивание парковок проголосовали 92%. Еще 85% заявили, что во время движения им мешают стоящие машины.

В опросе поучаствовали почти две тысячи челябинцев, их возраст — от 18 до 45 лет.

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