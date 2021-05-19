Челябинский облсуд освободил мэра Троицка от домашнего ареста под залог в полмиллиона

Уголовные дела Александра Виноградова (справа) и его зама на днях передали в суд Фото: администрация Троицка

Сегодня Челябинский областной суд освободил мэра Троицка из-под домашнего ареста. Для этого на заседании адвокаты Александра Виноградова предложили внести залог в размере 500 тыс. рублей. Суд согласился с таким раскладом и удовлетворил их апелляцию.

— Срок внесения залога установлен до 29 мая 2021 года, — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, на днях уголовные дела Александра Виноградова и его зама передали в суд, а арестовали мэра Троицка 12 марта. В администрации города заявили, что обвинение надуманное и официально заявили, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию»:

— В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию.

23 марта Александр Виноградов обжаловал решение суда о мере пресечения в СИЗО. Облсуд отправил его под домашний арест.

Вадима Германа задержали 15 декабря прошлого года. Ущерб от его действий оценили в 9 млн рублей. Вице-мэр признал вину.

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