В Челябинске закроют пять отделений Почты России

Осенью обновленные почтовые отделения откроют двери для посетителей. Фото: Cheladmin.ru

В Челябинске в мае закроют пять отделений Почты России. Они переедут на другие адреса из-за запланированной модернизации. Как сообщили в среду, 19 мая, в пресс-службе мэрии, ремонтные бригады обновят фасады зданий, клиентские залы, производственные помещения, кровлю и инженерные системы. Обещают, что отделения будут отвечать всем требованиям безбарьерной среды.

— Челябинские отделения Почты России, включенные в программу модернизации, ждет комплексный ремонт, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — Они преобразятся до отделений нового формата обслуживания. В этом году Почта России модернизирует шесть почтовых отделений в Челябинске, но только пять из них на время ремонта переедут на новый адрес. Работы будут завершены к осени.

Временно сменят адрес обслуживания следующие почтовые отделения:

*Свердловский проспект, 19 (454008). Переедет в помещение отделения 454106 на улице Титановая, 1.

* Воровского, 21 (454092). Будет обслуживать клиентов в отделении 454048 на Блюхера, 8.

* Цвиллинга, 85 (454005). Временно разместится в помещении почтового отделения 454091 на улице Привокзальная, 1.

* Гагарина, 11 (454010). Переедет на ул. Пограничную 24а, где располагается почтовое отделение 454108.

* Проспект Ленина, 64 (454080). Будет оказывать почтовые услуги в центральном отделении почты на улице Кирова, 165.

Еще отремонтируют почтовое отделение 454084 на улице Кирова, 2, но созданные в нем условия позволяют проводить модернизацию без переезда.

Актуальный адрес обслуживания и режим работы челябинцы смогут узнать на официальном сайте Почты России. Объявления с информацией о переезде будут размещены на входных группах почтовых отделений.

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