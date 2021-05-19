Врач-инфекционист рассказал о том, как не перепутать COVID-19 с сезонной аллергией

Период цветения весной и летом — сезон аллергий. Поллиноз — повышенная чувствительность организма к пыльце растений — может иметь симптомы, схожие с ОРВИ или кожными заболеваниями. Насколько сильно проявляется аллергия, зависит от количества пыльцы в воздухе и от индивидуальных особенностей реакции иммунитета. Сезонная аллергия обычно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом цветения, когда в воздухе повышается концентрация пыльцы.

О том, как отличить COVID-19 от аллергической реакции, рассказывает Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

— Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления. По описанию пациентов: «Кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но обильного отделяемого нет. При этом слабость такая, что встать не можешь, и мышцы болят сильно». Аллергоз, наоборот, характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении интоксикации, либо ее отсутствии. Опять же, если человек болен аллергией не первый год, то он уже знает типичные время года и симптомы, которые могут у него возникнуть.

Но если человек впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он еще не может четко отличать симптомы, характерные для аллергии, от симптомов других групп заболеваний. Даже врач не всегда быстро может отличить аллергическое заболевание от других. Поэтому часть пациентов, особенно без «аллергического стажа», связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями, чаще всего — респираторными инфекциями.

С другой стороны, особенности проявления CОVID-19 и непредсказуемость его течения могут привести к неправильной трактовке совокупности симптомов. И аллергик поначалу принимает заражение COVID-19 за проявления «своей аллергии», может быть — начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей. Пример, нос заложен, запахи чувствуются хуже (при аллергии такое может быть), легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть. Такой пациент попытается лечиться антигистаминными препаратами и, естественно, не будет соблюдать правила инфекционной безопасности, заражая окружающих.

Как отличить симптомы сезонной аллергии от других групп заболеваний

Наиболее специфичным и вызывающим подозрение на сезонный респираторный аллергоз является появление стереотипных симптомов в одно и то же время года. Но чтобы понять связь с временем года — нужно 2-3 года, нередко и больше. Кроме того, пациент должен быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие у него в прошлом году. Конечно, часть пациентов знают про свою сезонную аллергию, однако все же чаще для окончательной диагностики и, тем более, для подбора правильной терапии нужен врач.

Чтобы поставить верный диагноз, следует провести ряд лабораторных исследований. В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Есть целый перечень тестов, оценивающих наличие иммуноглобулинов Е (специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции) к различным аллергенам. То есть, лабораторными методами в ряде случаев можно определить причинный аллерген, отвечающий за развитие заболевания.

В случае с COVID-19 необходим ПЦР-тест соскоба слизистой носоглотки для определения РНК SARS-CoV-2. Желателен общий анализ крови, в котором чаще будет отмечаться снижение лейкоцитов (лейкопения) и изменения в лейкоцитарной формуле. При подозрении на тяжелое течение необходим биохимический анализ крови (прежде всего, С-реактивный белок, ферритин — это маркеры тяжести течения COVID, другие биохимические показатели), тесты гемостаза (свертывания крови), такие как Д-димер, АЧТВ и другие исследования. Определенную роль в диагностике коронавируса играет и определение антител классов М и G к SARS-CoV-2, особенно если ПЦР-исследование не проводилось.

При сезонном респираторном аллергозе необходимо максимально ограничить контакт пациента и причинного аллергена. Для этого применяют барьерные меры — специальные мази и спреи в носовые ходы, очки и капли в глаза. Маска тоже не будет лишней. По приходу домой важно смыть аллергены: обязательное умывание, смена уличной одежды ежедневное мытье волос. Дома — ежедневные влажные уборки, элиминация пыли всеми возможными методами.

Для профилактики COVID-19 рекомендуется свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными людьми, а также пройти вакцинацию.

Следует отметить, что нет явной причинной связи между наличием аллергического заболевания и более тяжелым течением COVID-19.

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