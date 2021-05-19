Жителя Челябинской области отправили в колонию за убийство женщины, труп которой 10 лет лежал в погребе

На суде убийца свою вину не признал Фото: Челябинский областной суд

Челябинский областной суд огласил приговор 55-летнему жителю Еманжелинска Владимиру Смирнову. В сентябре 2009 года он выпивал с приятелем и знакомой во дворе дома, и в какой-то момент между мужчинами и женщиной разгорелась ссора. В ходе конфликта Смирнов схватился за молоток и пять раз ударил им по голове свою подругу. При этом его приятель угрожал ей ножом, попутно пиная по туловищу и голове.

В результате женщина скончалась, а мужчины решили выбросить ее тело в погреб. Целых десять лет она лежала там, пока ее останки не нашли полицейские. После этого Смирнова задержали. Что касается его подельника, то он умер в 2011 году.

— В судебном заседании Смирнов отрицал причастность к преступлению, пояснил, что убийство совершил его знакомый, которой показал ему место, где спрятано тело, — рассказали в Челябинском областном суде.

В результате ему назначили 16 лишения свободы в колонии особого режима по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Уточняется, что мужчина уже был судим за подобное преступление — этот факт стал отягчающим фактором при вынесении приговора. Смягчающую роль сыграло наличие малолетнего ребенка у Смирнова.

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