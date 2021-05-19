В Челябинской области посевная преодолела экватор

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Зерновые культуры размещены на 661 тысяч га, масличные — более чем на 200 тыс. га. План посева овощей выполнен на 34%, посадки картофеля — на 61%. За прошедшие сутки понизилась температура воздуха, а в Чесменском, Карталинском, Сосновском, Октябрьском районах, в зоне Челябинска и Магнитогорска прошли небольшие дожди, что немного снизило напряжение из-за аномальной жары.

Из-за высокой температуры окружающего воздуха аграрии вынуждены регулировать глубину заделки семян, чтобы обеспечить доступ к продуктивной влаге для набухания и прорастания зерна. За последние сутки яровыми засеяно 90 тыс. гектаров, причем сев масличных опережает сев зерновых. Масличных в этом году планируется посеять 254 тыс. га, уже посеяно 202 тыс. гектаров: 79 тыс. га подсолнечника и 111 тыс. га масличного льна, а также рапс, соя, горчица. Эти культуры приносят хороший доход и являются более засухоустойчивыми, эффективно используют для своего роста любую поверхностную влагу, поэтому прошедшие осадки положительно отразятся на всходах. Самые большие площади масличных планируется посеять в Верхнеуральском, Брединском. Октябрьском, Варненском, Кизильском и Чесменском районах — от 20 тысяч до 34 тысяч гектаров.

Самый большой клин среди культур на Южном Урале занимает пшеница. Ее посеяно 458 тысяч гектаров, уже больше половины, в том числе 108 тысяч га твердой пшеницы — 77% от плана. Она необходима для производства макаронных изделий, чтобы обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия области. Также посеяно 140 тыс. га ячменя, 41 тыс. га овса, 13,5 тыс. га гречихи, 15 тысяч гектаров гороха.

По темпам сева на первом месте Аргаяшский и Кунашакский районы, в которых посеяно соответственно 81% и 72% яровых культур. Высокие темпы сева в Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Красноармейском, Нязепетровском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Увельском и Чебаркульском районах, в которых посеяно более половины площадей яровых культур. 19 мая первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин в рабочей поездке оценит ход посевной кампании и ситуацию с посевами на юге региона.