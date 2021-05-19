Научный слэм: челябинские студенты штурмуют финал «Российской студенческой весны»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эти часы в Нижнем Новгороде проходит большой праздник — церемония закрытия фестиваля «Российская студенческая весна-2021». В финале участвуют 3,5 тыс студентов из 75 регионов России, в том числе делегация из Челябинской области.

Ребята с Южного Урала — 75 студентов, они выступают в таких направлениях, как: танцевальное, музыкальное, театральное, инструментальное, журналистика и «научный слэм».

Кстати, «научный слэм» — это проект популяризации науки, когда лекции читают молодые учёные.

Обязательно объявят города, который примет молодежный фестиваль в следующем году.

Губернатор Алексей Текслер принимает участие в закрытии большого праздника, сообщает пресс-служба главы Челябинской области.

Эксперты фестиваля-2021: хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; саунд-продюсер проекта «Фабрика Звезд» на Первом канале Владимир Коробка; актер, хореограф Егор Дружинин и др.

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