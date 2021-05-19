На мужчину, ударившего четырехлетнего мальчика по голове в Челябинске, завели уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Полиция возбудила уголовное дело в отношении челябинца, который ударил четырехлетнего мальчика по голове. По предварительным данным, никакого конфликта не было, 60-летний мужчина попросту подошел к незнакомому ребенку и напал на него, когда рядом стояла мать мальчика.
— Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинску.
Напомним, инцидент произошел накануне, 18 мая, на остановке в Ленинском районе. По словам очевидцев, мужчина пытался убежать, но его задержали прохожие и вызвали полицию.
Нападения на улицах случались и в других регионах страны. В сентябре 2020 года в Томске мужчина ударил женщину кирпичом. Инцидент произошел прямо в центре города, сейчас нападавшего все еще разыскивают.
А несколько дней назад в Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на троих прохожих. В результате они скончались, конфликт произошел после пьянки.
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