На мужчину, ударившего четырехлетнего мальчика по голове в Челябинске, завели уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция возбудила уголовное дело в отношении челябинца, который ударил четырехлетнего мальчика по голове. По предварительным данным, никакого конфликта не было, 60-летний мужчина попросту подошел к незнакомому ребенку и напал на него, когда рядом стояла мать мальчика.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои из хулиганских побуждений», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинску.

Напомним, инцидент произошел накануне, 18 мая, на остановке в Ленинском районе. По словам очевидцев, мужчина пытался убежать, но его задержали прохожие и вызвали полицию.

Нападения на улицах случались и в других регионах страны. В сентябре 2020 года в Томске мужчина ударил женщину кирпичом. Инцидент произошел прямо в центре города, сейчас нападавшего все еще разыскивают.

А несколько дней назад в Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на троих прохожих. В результате они скончались, конфликт произошел после пьянки.

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