Стало известно, когда в Челябинске начнет работать «Нерынок» из морских контейнеров

В контейнере, который откроется первым, будут продавать блинчики. Фото: Денис Ни

В центре Челябинска полным ходом идет преображение территории на месте рынка «Восточный город». Осколок 90-х станет модным местом под названием «Нерынок». Павильоны для кафе и магазинов делают из морских контейнеров 30 «квадратов» каждый (подробнее о проекте).

Первый контейнер с видом на реку Миасс уже готов к открытию, рассказал руководитель проекта, девелопер Денис Ни.

— Первый блин в первом открывшемся переработанном морском контейнере бокспарка «НЕРЫНОК», — поделился Денис Ни на своей странице в Facebook. — 22-го числа у них официальный запуск. Пока в тестовом режиме.

Ожидается, что остальные боксы начнут работать постепенно.

Девелоперу напомнили об одной из главных фишек проекта — канатной дороге от «Нерынка» на пешеходную Кировку.

— Мы канатку перерисовали от Сада камней до Торгового Центра, — ответил Денис Ни.

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