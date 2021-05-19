Сбербанк сделал подарок к 30-летию национального парка «Таганай»

Сбер поздравил «Таганай» со знаменательной датой и подарил национальному парку целую аллею. Теперь туристы смогут отдыхать в комфортном пространстве.

В рамках «Зеленого Марафона», который в этом году посвящен экологической теме, Сбер поздравил нацпарк «Таганай» с 30-летием. Один из самых популярных нацпарков в Челябинской области получил в подарок саженцы калины и рябины.

Аллея Сбера появится на Центральной усадьбе в зоне отдыха туристов. Сейчас на поляне размещены столы и стулья для удобства отдыхающих. Волонтеры по периметру пустыря высадят около 50 саженцев калины и рябины. После высадки деревьев поляна станет еще уютнее и удобнее — гости смогут настроиться на подъем в горы, наслаждаясь благоустроенной аллеей. Плоды деревьев станут прикормом для местных птиц.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбербанк активно поддерживает проекты с экологической и социальной направленностью. В этом году нацпарк «Таганай» признали главным символом Южного Урала — это наша гордость, мы по-настоящему любим этот парк и стараемся сохранить одно из самых уникальных мест в регионе. Здесь осталась нетронутой ценная экосистема, и регион делает максимум, чтобы сохранить ее. Сбер с радостью поддерживает нацпарк «Таганай» и вносит свой вклад в развитие территории.

Максим Пекарский, глава Златоустовского городского округа:

— У нас давние партнерские отношения с национальным парком и со Сбером, поэтому сегодня с удовольствием принял участие в высадке деревьев. Примечательно, что мы это делаем во всероссийский «День посадки леса». Спасибо Денису Петровичу, всем сотрудникам Сбера за инициирование и поддержку этой акции. Хочется обратиться ко всем жителям нашего города, чтобы активней поддерживали подобные проекты — каждый в своем дворе, в своем районе. Это важный вклад в улучшение экологии всего региона.

Эльвина Новоселова, и.о. директора национального парка «Таганай»:

— Этот год для Таганая юбилейный, и у нас запланировано несколько знаковых проектов, в том числе и с нашим партнером — Сбербанком. Вместе в эти выходные мы посадили аллею на центральной усадьбе, а 5 июня отпразднуем здесь же 30-летие парка в формате эко-фестиваля. Для всех любителей отдыха с пользой для природы мы приготовили программу с познавательными активностями, играми и мастер-классами. Сделаем такой проект в парке впервые, надеемся он станет традиционным.

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