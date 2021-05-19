Мы — первые: строить жилье в Челябинске помогут инфраструктурные облигации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинская область стала одним из трех регионов, где впервые в стране реализуется новый механизм финансирования строительства жилья с использованием инфраструктурных облигаций. В среду, 19 мая, на совещании у Президента РФ сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Серьезный инструмент, которым мы начали раньше заниматься и сейчас фактически уже вышли на финишную прямую — это инфраструктурные облигации через Дом.РФ. Пока мы себе поставили задачу на три года до 150 млрд. Это, в основном, связано с крупным жилищным строительством, — сказал вице-премьер.

Хуснуллин озвучил ТОП-3 регионов, где впервые реализуется новый механизм — Челябинская, Тульская, Тюменская область. Три субъекта РФ привлекут в жилищное строительство 102 млрд. руб. инвестиций в жилищное строительство. Правительство РФ должно выпустить инфраструктурных облигаций на 10 млрд. Для этого все готово.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Текслера принят региональный закон о комплексном развитии территорий, когда бы земельный участок развивался бы насыщенно: параллельно жилью строилась бы социальная инфраструктура, дороги, проводилось бы благоустройство.

Инфраструктурные облигации помогут Южному Уралу строить, к примеру, детсады и школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru