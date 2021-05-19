Совет федерации одобрил кандидатуру нового прокурора Челябинской области

Карен Габриелян. Фото: rk.karelia.ru

Сегодня, 19 мая, в ходе 505-го заседания Совета Федерации председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о результатах согласования кандидатур на должность прокуроров субъектов РФ. Стало известно, что Карен Габриелян в ближайшем времени может пост главы прокуратуры Челябинской области.

— По всем кандидатам, представленным Президентом РФ, комитеты СФ приняли положительное заключение. Соответствующий доклад был представлен Председателю Совета Федерации – для информирования Президента РФ о проведенных консультациях, — сказал Клишас.

Письмо Совета федерации с просьбой утвердить должность было направлено президенту России Владимиру Путину. Как правило, указ главы государства по этому решению выходит в течение двух недель.

Мы собрали информацию о новом прокуроре Челябинской области. Подробности читайте в нашем материале.

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