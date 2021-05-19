Упавший на водопровод кран в Челябинской области подняли на колеса

Фото: правительство Челябинской области

В Коркино Челябинской области убрали с места происшествия кран, упавший на водопровод. Правительство региона дало установку выполнить ремонт трубы до шести часов утра. Администрация Коркинского района попросила жителей запастись водой.

— Вода будет подаваться в город до опустошения резервуаров водонапорной башни, после чего водоснабжение будет отключено до устранения аварии, — сообщили в пресс-службе администрации. — Просим жителей сделать запасы воды. Информация о ходе проведения аварийных работ будет сообщена дополнительно.

В случае, если ремонт не сделают в установленный срок, то будет организован подвоз воды.

Напомним, сегодня в Коркино около пяти часов вечера на дороге «Дружба» в результате ДТП была повреждена труба центрального водопровода – автокран упал с моста в речку и зацепил трубу диаметром 500 мм.

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