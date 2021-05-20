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Спорт20 мая 2021 7:31

75 млн в год: форвард «Трактора» вошел в число самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Составлен рейтинг контрактов игроков
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
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«Трактор» перед началом нового сезон подписал ряд громких контрактов

«Трактор» перед началом нового сезон подписал ряд громких контрактов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала мая российские клубы Континентальной хоккейной лиги начали формировать составы команд — подписывать соглашения с новичками. Так, челябинский «Трактор» не стал продлевать контракты сразу с 11 игроками. Уже с началом транферов заявил новых о громких контрактах — двухлетних с экс-форвардами «Локомотива» Владимиром Ткачевым и Теему Пулккиненом.

А между тем, «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В списке 95 игроков в первую десятку вошел Владимир Ткачев. По информации издания в год форвард будет получать 75 млн рублей (за два сезона — 150 млн, без учета бонусов и премиальных). Недалеко от него расположился и его бывший одноклубник Пулккинен с 65 млн за сезон. Рядышком еще один новобранец «Трактора» — бывший защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин с такими же цифрами, но с трехлетним контрактом.

Прежде самым высокооплачиваемым игроком черно-белых был американец со вторым беларусским гражданством Ник Бэйлен, то сейчас он на четвертом месте с 55 млн. По 50 млн в год, если верить изданию, получают чехи Лукаш Седлак и Томаш Гика. У Лоуренса Пилута — 54, Сергея Калинина — 41 млн.

Можно также отметить, что «Трактор» также потратился и на других новичков — из чемпионского «Авангарда» в клуб перешли Андрей Стась и Алексей Потапов, а также Кирилл Капустин из «Севестали». Черно-белые подписали и ряд других новых игроков. Многие спецы называют трансферную политику черно-белых одной из самых громких.

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