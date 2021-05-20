Водоснабжение в Коркино, где кран упал на водопровод, полностью восстановят к обеду

Фото: правительство Челябинской области, администрация Коркино

Водоснабжение в Коркино, где кран упал на водопровод, планируют полностью восстановить к обеду. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в пресс-службе местной мэрии.

— Сварочные работы на трубе центрального водовода, которая была порвана в результате дорожно-транспортного происшествия, подходят к завершению, — рассказали в администрации Коркино. — До окончания ремонтных работ на трубе центрального водовода, которая была порвана в результате дорожно-транспортного происшествия, и полного восстановления водоснабжения, для жителей Коркино и Розы сегодня организован подвоз питьевой воды.

Обновлено в 9:21: В пресс-службе правительства Челябинской области уточнили, что ориентировочное время завершения ремонта — 11:00-12:00. Затем начнется заполнение резервуаров (на это потребуется еще порядка трех часов), и вода будет открыта на город.

Напомним, в Коркино Челябинской области 19 мая автокран упал на водопровод, который снабжает город. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на место происшествия по поручению губернатора Алексея Текслера, который работает сейчас в Нижнем Новгороде, выехал его заместитель Евгений Голицын. Прокуратура региона организовала проверку по факту повреждения трубопровода, а в местной мэрии назвали причину ЧП.

График подвоза питьевой воды для жителей Коркино и Розы 20 мая

1. Коркино, площадь им. Ленина - с 10:00 до 10:30.

2. Коркино, ул. Терешковой, 19 - с 10:50 до 11:20.

3. п. Роза, пер. Щорса (у магазина «Пятерочка») - с 11:40 до 12:10.

4. Коркино, ул.30 лет ВЛКСМ, 39 (у магазина «Магнит») - с 12:40 до 13:10.

5. Коркино, ул. 30лет ВЛКСМ, 173 (у магазина «Пятерочка») - с 13:30 до 14:00.

Параллельно подвоз питьевой воды будет осуществляться на социально-значимые объекты Коркинского района.

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