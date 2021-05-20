В новом формате: Челябинск примет фестиваль «Российская студенческая весна»

Губернатор Алексей Текслер и ребята-студенты делегации Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

В Нижнем Новгороде отгрохотал финал Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В нем участвовали 3,5 тыс студентов из 75 регионов России, в том числе делегация из Челябинской области.

Участвовал в празднике губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На церемонии объявили регионы, которые примут юбилейный XXX фестиваль-2022. Гостей ждут В Челябинской области, на Ставрополье, в Татарстане и Самаре.

Челябинская область впервые примет фестиваль нового формата — для студентов колледжей и техникумов. До сего момента учащиеся СПУ «сражались» наравне со студентами вузов.

— Я очень рад, что в следующем году в Челябинске пройдет первый фестиваль творчества студентов средних специальных учебных заведений. Это большое событие в масштабах всей страны. Надеюсь, оно запомнится всем на долгие годы. Мы соберем у себя лучшие творческие коллективы со всей страны, организуем большое количество мероприятий и конкурсов. Обязательно будем вовлекать креативную молодежь со всего региона, — сказал Алексей Текслер.

Кстати, девять лет назад наша область принимала юбилейный ХХ фестиваль. Он прошел под девизом «Весна на высоте», и открылся на площадке Цеха белой металлургии Высота-239.

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