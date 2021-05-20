В Челябинске 20 мая перекроют движение транспорта на пяти участках

В Челябинске с приходом лета начали приводить дороги в порядок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске полным ходом идет ремонт дорог. Из-за работ в городе полностью и частично ограничивают движение машин. В мэрии рассказали, где 20 мая возможны пробки и предупредили, что до 17:00 сегодня отключат светофор на пересечении улиц Доватора и Шаумяна.

Где в Челябинске перекроют движение транспорта 20 мая

Автомобилисты сегодня не смогут проехать в Челябинске на проспекте Родионова от Татищева до Академика Макеева, по улице Академика Макеева от проспекта Родионова до 250-летия Челябинска, по Татищева от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта и от Петра Столыпина до улицы Петра Сумина, а также по Ленинградскому мосту через реку Миасс. Движение там закрыто полностью.

Где ограничат движение в Челябинске 20 мая

Сегодня из-за ремонта дорог ограничено движение машин по Университетской Набережной от Северо-Крымской до Косарева. Там рабочие меняют бордюры и снимают верхний слой асфальта.

Сложности проезда из-за дорожных работ у автомобилистов могут возникнуть и на Комсомольском проспекте. В комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска предупреждают, что движение там будет ограничено на участке от улицы Чайковского до Чичерина и от Каслинской до Свердловского проспекта.

Ограничено движение машин сегодня будет от улицы Молодогвардейцев до Чайковского, по Танкистов от Салютной до Кулибина, от улицы Пети Калмыкова до Свердловского тракта.

Ремонтировать дорогу будут и на улице Калинина от Кирова до Набережной, на Каслинской от Новомеханической до проспекта Победы.

Ограничено движение транспорта сегодня будет на дороге к поселку Сухомесово от улицы Чистопольской до улицы Кольцевой. В комитете дорожного хозяйства уточнили, что там будут сносить зеленые насаждения.

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