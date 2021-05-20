В Челябинской области на четыре месяца ограничили движение по путепроводу на трассе М-5

Движение ограничили с 19 мая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области до 20 сентября ограничили движение транспорта по путепроводу рядом с поселком Саргазы. Об этом сообщил пресс-секретарь упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

— Ограничение движения по сооружению на 1858 километре федеральной трассы М-5 «Урал» рядом с поселком Саргазы вводится из-за ремонта путепровода, — уточнил Александр Казанцев.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Рекомендовано следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения и заранее планировать маршрут.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

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