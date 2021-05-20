В Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды героина

Наркотики мужчины перевозили в плотных свертках. Фото: УФСБ России по Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал контрабанды наркотиков. Три килограмма героина в плотных свертках в Россию из Казахстана пытались сбыть двое мужчин, но их задержали.

— В ходе предварительного следствия установлено, что героин доставлен ими из сопредельного государства контрабандным способом, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. — Возбуждены уголовные дела в отношении указанных лиц по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере») и пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).

Известно, что один из мужчин — житель России, второй — из Казахстана. Их задержали при попытке сбыть наркотики в нашей стране.

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