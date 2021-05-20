Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство, на 20 мая 2021 года, в регионе зарегистрировано уже 62 069 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 90 человек, среди которых школьников не оказалось. При этом выздоровели 97 человек, а всего с начала пандемии вирус перебороли 56 529 южноуральцев. Под наблюдением специалистов на больничных койках все еще остаются 2 735 пациентов.

Продолжает расти и статистика летальных исходов. За сутки умерли еще девять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Восемь из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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