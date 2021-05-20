В Челябинске иномарка, совершая разворот, сбила девушку на пешеходном переходе

Легковушка сбила девушку утром 20 мая. Фото: скриншот видео, chelyab_news / Instagram

В Челябинске утром 20 мая на пешеходном переходе иномарка, совершая разворот на пересечении проспекта Победы с улицей Чайковского, сбила девушку. Как сообщают очевидцы, водитель совершал маневр на запрещающий сигнал светофора. ДТП попало на видео.

Авария произошла около 8:40. На кадрах видно, что иномарка начинает разворот на запрещающий сигнал светофора и, завершая маневр, сбивает перехода. Девушка от удара падает на асфальт. Подняться ей помогают прохожие.

В пресс-службе УГИБДД по Челябинску пока не владеют информацией об обстоятельствах ДТП. Рассказать об обстоятельствах аварии корреспонденту КП-Челябинск пообещали позже.

Вблизи перекрестка установлена уличная камера Интерсвязи. На записи видно, что водитель пригласил пострадавшую в свой автомобиль. Экипаж ДПС прибыл на место через 40 минут, скорая — спустя почти полтора часа.

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