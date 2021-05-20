Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн

Это позволило клиенту получить ипотечный кредит на квартиру без визита в банк: все необходимые документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Cделка заняла около часа. Клиент приобрел квартиру в жилом комплексе «Павелецкая Сити», который реализуют совместно девелоперские компании MR Group и Level Group.

В данный момент в Райффайзенбанке полностью онлайн можно получить ипотеку на покупку жилья у 19 застройщиков. Их число будет увеличиваться. В ближайшее время Райффайзенбанк планирует проводить сделки с электронной регистрацией и на вторичном рынке недвижимости. Сотрудник банка будет инициировать выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в удостоверяющем центре (УЦ).

Больше об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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