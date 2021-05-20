Мэр Копейска уволил главу местного водоканала

Фото: google.com/maps

Мэр Копейска Андрей Фалейчик уволил с должности главы местного водоканала Дмитрия Панова. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

— Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик освободил от занимаемой должности генерального директора МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Д.В. Панова, — говорится на сайте.

Кто теперь будет ответственным за водоканал в Копейске, пока неизвестно. Но жители довольно часто жалуются на проблемы с водой, особенно те, кто живет в отдаленных микрорайонах. Максимального накала ситуация достигла летом 2020 года, когда в регионе устоялась аномальная жара. Власти Копейска тогда решили ограничить подачу воды в дома, чтобы она не закончилась в резервуарах. Это вызвало огромное недовольство среди копейчан, они даже просились в мэрию, чтобы помыться и постирать вещи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru