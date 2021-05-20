Африканский хирург стал заведующим отделением в больнице Челябинской области

Фото: Минздрав Челябинской области

В районной больнице Верхнеуральска назначили нового заведующего хирургическим отделением — африканского врача Хабиба Хатима. Он приехал в Россию из Судана четыре года назад и уже успел поработать хирургом в Краснодаре. Теперь судьба занесла его на Южный Урал.

По словам Хабиба, ему здесь очень нравится, а в самой больнице царит атмосфера добра и взаимопомощи.

— Будем поднимать наше хирургическое отделение, еще качественнее оказывать медицинскую помощь нашим пациентам, — цитирует Хабиба минздрав Челябинской области.

Как рассказывает главный врач больницы Наталья Кузякина, с Хабибом целый месяц велись переговоры по трудоустройству, а его предыдущий работодатель прекрасно отзывается о специалисте.

Напомним, в этой самой больнице зимой разгорелся конфликт между главврачом и хирургами — последние даже планировали массово уволиться. В ситуации разбирался областной минздрав, и в результате было принято решение оставить на посту Наталью Кузякину, которой часть коллектива была недовольна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru