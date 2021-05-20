Вебинар «Как повысить лояльность клиентов с помощью внешних коммуникаций» — в Университете бизнеса

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Как повысить лояльность клиентов и превратить их из первичных в постоянных с помощью внешних коммуникаций», который пройдет 27 мая в 12:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Ксения Зайкова, эксперт по внешним коммуникациям, основатель NODE PR.

Основные вопросы:

• Что такое бренд и почему малому и среднему бизнесу нужно как можно раньше задумываться о нем?

• Что такое платформа бренда и позиционирование?

• Как интегрировать платформу бренда во внешние коммуникации, включая социальные сети?

Высокая конкуренция в каждой отрасли заставляет компании меняться. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, для которого уже сейчас основные каналы — контекстная и таргетированная реклама — характеризуются высокой стоимостью лидов и, соответственно, высокой стоимостью клиента. Победит в этой борьбе тот, кто сможет минимизировать зависимость от лидогенерации и превратить первичных клиентов в лояльных. О том, как это сделать с помощью внешних коммуникаций, поговорим на вебинаре.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

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