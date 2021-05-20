Жителей Челябинска напугал густой черный дым со стороны ЧМЗ

Дым видно и из окна редакции «Комсомолки» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сегодня, 20 мая, во втором часу дня жители Челябинска заметили густой черный дым со стороны Металлургического района. В ГУ МЧС региона рассказали, что панику навел горящий мусор.

— Бойцы пожарно-спасательной части №7 работают на улице Автодорожной на пункте приема металла. Горит мусор на площади 20 кв.м. Работают две автоцистерны, — прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Обновлено 14:43.

Как уточнили в МЧС, была угроза линии электропередач, из опасной зоны были эвакуированы два газовых баллона. Площадь пожара увеличилась до 70 «квадратов», к месту были стянуты еще четыре автоцистерны (итого шесть). Горел пластик.

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