Житель Челябинской области умер в райотделе полиции после удара шампуром

Мужчине резко стало плохо в отделе полиции Катав-Ивановска

Житель Челябинской области умер в отделе полиции после удара шампуром. Перед этим он повздорил с супругой. То, что она нанесла ему смертельную рану, никто не понял. Смерть наступила в райотделе полиции Катав-Ивановска, куда он пришел по своему уголовному делу.

Патологоанатомы установили, у мужчины началось внутреннее кровотечение. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Обновлено 14:46

Как уточнили официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, 18 мая мужчина пришел на допрос по грабежу. Там ему внезапно стало плохо и он скончался.

— Оказалось, что 12 мая жена нанесла ему ножевое ранение. К врачам он не обращался и так ходил шесть дней, — рассказал журналисту КП-Челябинск Владимир Шишков.

На супругу умершего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Женщина признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом в СК утверждают, что женщина ударила его ножом, а не шампуром.

Обновлено 14:55

— В Катав-Ивановском районе Челябинской области мужчина, находясь в коридоре отдела полиции, потерял сознание, какие-либо видимые телесные повреждения у гражданина отсутствовали. Незамедлительно на место была вызвана бригада скорой помощи. В ходе оказания реанимационных мероприятий медицинскими работниками констатирована смерть гражданина. Позже, в рамках проводимой проверки установлено, что накануне посещения ОМВД, у гражданина произошел дома конфликт с супругой, в ходе которого женщина нанесла мужу колотое ранение. Подозреваемая полицейскими задержана, в настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Уже не первый раз шашлыки в Челябинской области заканчиваются плачевно. В 2018 году на озере Касарги девушка ударила возлюбленного шампуром в грудь. Как сообщала ранее «Комсомолка», в тот вечер компания из двух молодых людей и девушки приехала отдохнуть, пожарить шашлыки. Отдыхающие выпивали. Слово за слово: уже ночью между 26-летней девушкой и 25-летним парнем вспыхнул ссора. По версии следствия, парочка рассталась, и обиженная не могла с этим смириться.

Она сама увезла его в больницу, однако на утро он скончался в реанимации. Девушку судили по той же статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд приговорил ее к 6,5 годам колонии, плюс компенсация морального ущерба родственникам в 1 млн, затем эта сумма была увеличена до 1,5 млн.

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