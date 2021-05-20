В Коркино устранили аварию на водоводе после падения автокрана

Фото: korkino-raion.ru

В Коркино восстановили водопровод, на который накануне вечером упал кран. Как рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина, сейчас идет заполнение системы водой. К вечеру вода поступит в дома.

Напомним, автокран съехал с дороги и упал прямо на водопровод, который снабжает Коркино и Розу. Тяжелую машину удалось поднять поздно вечером. Как уточнили корреспонденту КП-Челябинск в ГИБДД по Челябинской области, водитель крана был трезв.

— Водитель допустил съезд с дороги, — прокомментировали в ГИБДД.