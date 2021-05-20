В Челябинской области родителям официально разрешили прийти на выпускные в детские сады

Родители смогут разделить праздник с детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области родители смогут прийти на выпускные в детские сады. Такое решение принято на областном оперативном штабе по коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мероприятия возможны в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер — масочного режима и социальной дистанции, — уточнили в правительстве.

Напомним, ранее действовал запрет на посещение мероприятий в детсадах родителями. Но текущая стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и обращения родителей, позволило региональному правительству принять решение о послаблении этого правила.

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