Предпринимателей Челябинской области приглашают на форум «BUSINESS. MadeinUral»

Форум приурочен ко Дню российского предпринимательства. Гостей ждут 4 тематические площадки, 6 спикеров, специальный кинопоказ. Организатором мероприятия выступает центр «Мой бизнес» Челябинской области.

Предприниматели Челябинской области встретятся 26 мая в КРК «МЕГАПОЛИС». Ключевыми спикерами форума станут: Арташес Саркисян — один из основателей ComedyClub, продюсер, актер, теле- и радиоведущий, предприниматель, ресторатор. Руководитель компании по цифровизации контента и сервисов по его доставке. Ведущий «Гол на миллион» на Первом канале, «Футбольная ночь» на НТВ и многих других телепередач о футболе на федеральных каналах. В прошлом — главный редактор отдела трансляции телеканала Матч ТВ и журнала TotalFootball.

Олег Кивокурцев — основатель крупнейшего производителя автономных человекоподобных роботов на территории Северной и Восточной Европы PROMOBOT. Входит в европейский Forbes как самый перспективный россиянин до 30 лет и международный список Forbes «З0 до 30». Создал робота, который в Лос-Анжелесе попал в нашумевшую аварию с беспилотной Tesla Илона Маска. Сегодня PROMOBOT экспортируется в 37 стран мира.

— День российского предпринимательства — наш уже традиционный праздник. В этот день мы организовываем бизнес-мероприятия, где участники смогут пообщаться, обсудить свои планы, найти точки роста, узнать о новых мерах поддержки для развития своей компании, зарядиться положительной энергией и энтузиазмом друг друга. Мы точно уверены, что форум откроет новые инсайты для предпринимателей. Поэтому ждем ваши заявки, — прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Также в рамках мероприятия успешные предприниматели Челябинской области расскажут о своем бизнесе в трех жанрах кино. Первая площадка будет посвящена экшн-фильмам, где будут представлены истории борьбы за собственное дело. Вторая площадка «Мелодрама» о счастливых историях семейного бизнеса. На третьей площадке предприниматели поделятся кейсами на грани фантастики.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна. Оставить заявку можно на сайте деньпредпринимателя74.рф.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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