Музей на колесах: на челябинский автовокзал приедет «бронепоезд» с военной техникой

Поезд приедет в Челябинск уже завтра, 21 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» приедет в Челябинск 21 мая. Он будет стоять на вокзале и открыт для посетителей с 10 часов утра до 14 часов дня. Затем поезд направится в сторону Тюмени.

Для посетителей будут представлены 17 тематических вагонов. Внутри них будут размещены разнообразные выставки, которые посвящены развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Также гости поезда смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Кроме того, жители Челябинска смогут бесплатно попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Также на вокзале будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Все желающие смогут узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля. Конечным пунктом бронепоезда станет подмосковный парк «Патриот». Он прибудет туда 27 июня к празднованию Дня молодежи.

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