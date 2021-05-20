В Челябинской области задержали педофила, напавшего на 12-летнего ребенка

Подозреваемого задержали по горячим следам
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Магнитогорске Челябинской области на 12-летнего ребенка напал педофил. Полиция поймала мужчину по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
— Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Расследование находится на контроле руководства следственного управления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Похожий случай произошел в конце апреля в Челябинске в одном из подъездов дома №4 по улице Винницкой. Между первым и вторым этажом педофил набросился на девочку. К счастью, противоправных действий он не успел совершить — рядом оказалась мама ребенка, а самого нападавшего задержали прохожие.
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