В Челябинской области задержали педофила, напавшего на 12-летнего ребенка

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Магнитогорске Челябинской области на 12-летнего ребенка напал педофил. Полиция поймала мужчину по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

— Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Расследование находится на контроле руководства следственного управления, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Похожий случай произошел в конце апреля в Челябинске в одном из подъездов дома №4 по улице Винницкой. Между первым и вторым этажом педофил набросился на девочку. К счастью, противоправных действий он не успел совершить — рядом оказалась мама ребенка, а самого нападавшего задержали прохожие.

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