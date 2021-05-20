Решение об установке памятника Александру II на Алом Поле в Челябинске примут на следующей неделе

Памятник установят перед главным входом в храм Александра Невского. Фото: читатель КП, yuvlatyshev.livejournal.com

Депутаты челябинской гордумы снова вернулись к вопросу установки памятника Александру II на Алом поле. Вопрос обсудили на комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству. Окончательное решение будет принято 25 мая.

— В феврале 2021 года РАНХиГС был проведен опрос граждан, чтобы выявить в целом отношение горожан к установке памятника. Большинство опрошенных челябинцев выразили положительное отношение к установке архитектурного объекта. Несмотря на разногласия по поводу установки на Алом поле памятника царю, депутаты пришли к единому мнению, что установка памятника будет еще одним напоминанием, что необходимо бережное отношение к каждой странице истории нашего государства, — прокомментировали в пресс-службе челябинской гордумы.

Действительно, не все челябинцы за. 91% из 3,5 тысяч подписчиков на странице челябинского урбаниста высказались против установки памятника. Некоторые считают, что Алое поле и император Александр II не связаны друг с другом.

— В центре Челябинска находится исторический парк. Его архитектура давно сформирована, а все памятники и монументы посвящены событиям советского периода в стране. Название парка «Алое поле» — в честь митинга рабочих 1905 года, который был жёстко подавлен, — писал Лев Владов в соцсетях еще в январе.

Краевед и градозащитник Юрий Латыше апеллирует к истории:

— Отмена крепостного права была неизбежна независимо от желания Александра II, а каким-то особым рвением в продвижении этой реформы он не отмечен. Современные историки, наряду с тезисом об «освобождении крестьян», констатируют, что их свобода передвижения после реформы была «относительной». Называя реформы Александра II «великими», они в то же время пишут о том, что реформы породили «глубочайший социально-экономический кризис в деревне», не привели к отмене телесных наказаний для крестьян, не были последовательными, а экономическая жизнь в 1860—1870-е годы характеризовалась промышленным спадом, разгулом спекуляции и мошенничества. Да и в личной жизни Александр II не был примером для подданных. После вступления на престол император стал заводить фавориток, от одной из которых (при живой жене) имел троих внебрачных детей.

КП-Челябинск будет следить за развитием событий.

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