К Челябинской гимназии стянули силовиков из-за шестиклассницы с пистолетом

Учебное заведение, где произошел инцидент. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Вечером в четверг, 20 мая, в челябинскую гимназию №23 стянули силовиков и скорую помощь. Выяснилось, что ученица шестого класса принесла в учебное заведение настоящий пневматический пистолет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девочка попросила охранника сфотографировать ее на память с оружием в руках.

— В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города, ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции, — сообщили в полиции.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, в Челябинской области после ЧП в Казани, где 19-летний выпускник школы №175 открыл стрельбу по детям и персоналу, пройдет волна проверок. КП-Челябинск узнала в министерстве образования региона, какими средствами антитеррористической защиты оборудованы учреждения и сколько денег чиновники планировали направить на безопасность детей до ЧП.

— В ближайшее время замы по безопасности, а также сотрудники школ, на которые возложена обязанность по обеспечению комплексной безопасности, проведут свои внутренние рейды, проверят техническую работоспособность всех средств защиты и там, где необходимо, проведут тренировочные мероприятия для персонала, — сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

До конца 2022 года системы видеонаблюдения будут модернизированы или созданы в 100% зданий общеобразовательных организаций Челябинской области. Их в регионе 981. На этот год работы проведут в 268 учреждениях, в 2022-м — в оставшихся 713-ти. Деньги уже предусмотрены. Это в общей сложности 848,4 млн. рублей.

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