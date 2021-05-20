Искусственный интеллект Билайн будет выявлять «телефонных мошенников»

Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в «черный список» с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смартфонов, но и тех, кто пользуется обычным кнопочным телефоном.

В настоящее время в основе большинства сервисов по выявлению и предупреждению мошеннических действий лежат так называемые «чёрные списки» — постоянно обновляемая база телефонных номеров, куда занесены номера вероятных мошенников. Такие базы составляются на основе анализа поступающих жалоб от людей, которым преступники уже дозвонились, а процесс занесения мошеннических номеров в такие списки, как правило, может занимать до нескольких суток. Кроме того, этим сервисам сложно справиться с практикой «подмены номеров», что еще больше уменьшает возможность предупреждения реальных мошеннических действий. К тому же, подавляющее большинство из них работает только на смартфонах.

— Билайн уже умеет защищать своих клиентов от нежелательных звонков, в том числе — тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Развивая этот сервис, мы будем опираться на поведенческие паттерны телефонных мошенников и таким образом обеспечим сокращение времени выявления мошенников с нескольких суток, до часов и даже минут. Модель, которая ляжет в основу нового решения, будет постоянно обучаться в автоматическом режиме, и таким образом, вероятность определения мошеннических действий будет увеличиваться, — сказал исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

В настоящее время Билайн запустил в коммерческую эксплуатацию продукт «Кто звонит?», что является первым этапом работы в направлении борьбы с телефонным мошенничеством. Нейросеть, которая будет выявлять мошеннические звонки с требуемой скоростью, сейчас обучается и в ближайшее время она станет одним из основных инструментов для идентификации мошеннического звонка.