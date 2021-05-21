Лжесотрудники Минэкологии навязывают челябинцам услуги по проверке вентиляции

В Минэкологии призывают быть бдительнее. Фото: Мария ОСИПОВА

В Челябинске появился новый вид мошенничества. На промышленные предприятия и обычным людям звонят люди, представляющиеся сотрудниками министерства экологии, и навязывают платные услуги. Заводам предлагают актуализировать экологическую документацию, а горожанах — проверить систему вентиляции с последующей установкой очистного оборудования. В региональном Минэкологии заверили, что не имеют к этому отношения.

В ходе беседы с предприятиями мошенники ссылаются на изменения в законодательстве и постоянные проверки министерства с требованием модернизации производства. Обычным гражданам объясняют необходимость установки очистного оборудования якобы экологическими и радиационными требованиями.

— Министерство экологии не оказывает платных услуг, — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Также не дает разрешения вести переговоры от имени министерства всякого рода представителям или иным организациям, не требует установки того или иного оборудования от конкретного производителя или оформления документов от конкретной проектной организации. По факту ложных звонков будут поданы заявления в силовые органы.

Виталий Безруков добавил, что министерство экологии выполняет функции контроля и надзора.

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