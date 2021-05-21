В Коркино, где из-за падения автокрана водопровод, полностью возобновили подачу воды

Фото: правительство Челябинской области, администрация Коркино

В Коркино Челябинской области, где автокран при падении повредил центральный водопровод, полностью возобновили подачу воды. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе местной мэрии.

— Вода поступает жителям Коркино и поселка Роза под давлением в три атмосферы с 23:00, — рассказали в администрации Коркино. — Остаются мелкие повреждения трубы, но они не препятствуют подаче воды. Специалисты МУП «ПОВВ» продолжают ремонтные работы.

Напомним, в Коркино Челябинской области 19 мая автокран упал на водопровод, который снабжает город. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на место происшествия по поручению губернатора Алексея Текслера, который в тот день работал в Нижнем Новгороде, выехал его заместитель Евгений Голицын. Прокуратура организовала проверку по факту повреждения трубопровода, а в местной мэрии назвали причину ЧП.

Водоснабжение обещали восстановить к обеду 20 мая, а для людей организовали подвоз воды. Но в ходе первого запуска воды после ликвидации аварии обнаружили несколько утечек, поэтому ремонт в итоге затянулся до позднего вечера.

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